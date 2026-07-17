Matera, controlli straordinari dei Carabinieri sui monopattini elettrici: otto multe in provincia su otto mezzi controllati! I dettagli

Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Policoro sull’utilizzo dei monopattini elettrici in nove comuni del Metapontino.

L’operazione ha interessato i centri abitati di:

Policoro, Scanzano Jonico, Nova Siri, Rotondella, Tursi, Valsinni, Colobraro, San Giorgio Lucano e Montalbano Jonico.

Le verifiche si sono concentrate sull’osservanza delle nuove norme entrate in vigore il 16 Maggio 2026, data che ha segnato l’introduzione dell’obbligo del contrassegno di riconoscimento (il cosiddetto “targhino”) e l’uso del casco per i possessori e gli utilizzatori di monopattini elettrici.

Otto i mezzi controllati e altrettante le sanzioni elevate, tutte per assenza del contrassegno identificativo e mancato utilizzo del casco da parte dei conducenti.

Tra gli utilizzatori fermati anche quattro minorenni, successivamente affidati ai genitori.

L’Arma ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, ricordando che dal 16 Luglio è diventata obbligatoria anche la copertura assicurativa per questi mezzi.