Ospedale di Policoro: tra palloncini e sorrisi, i volontari di “Hope and Love” illuminano la Pediatria. Complimenti!

L‘Azienda Sanitaria Locale di Matera ringrazia l’associazione Hope and Love che, con le sue visite periodiche nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro, regala ai piccoli pazienti momenti di gioia, spensieratezza e condivisione.

Con giochi di società e tante attività ludiche, i volontari trasformano ogni visita in un’occasione di svago e allegria.

A rendere ancora più speciale ogni incontro ci sono un piccolo dono, un palloncino e un messaggio pieno di speranza: un invito a non smettere mai di sorridere e di credere nei propri sogni.

Grazie a Hope and Love per l’affetto, la sensibilità e il tempo dedicato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie per rendere il percorso di cura più leggero.

Ecco le foto dei volontari con i piccoli pazienti.