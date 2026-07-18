Matera, 31° coppa dedicata a Maria Santissima della Bruna: tutto pronto per lo spettacolo della finalissima sul sintetico del “Gennaro Maccarrone”. I dettagli

L’attesa per innalzare al cielo la 31° coppa dedicata a Maria Santissima della Bruna, protettrice della città di Matera, è terminata.

Lunedì 20 Luglio dalle ore 20:30 andrà in scena lo spettacolo della finalissima sul sintetico del “Gennaro Maccarrone” centro sportivo della Parrocchia di San Giacomo.

La manifestazione organizzata dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano giungerà al suo epilogo.

Un evento giunto alla sua 31° edizione, caratterizzata dalla grande qualità delle squadre scese in campo in quasi due mesi di avvincenti sfide.

Sarà la 45 partita di una stagione estiva entusiasmante e sempre ricca di sorprese.

A raggiungere la vetrina conclusiva della kermesse organizzata dal Csi Matera i detentori del trofeo, la Tecnovetro-Essedì, che ha inoltre già messo in bacheca la Supercoppa “Vito Chimenti” a maggio.

Una società storica della manifestazione, che ha raccolto e portato nella bacheca del presidente Francesco Dubla, nei 31 anni di attività, ben 7 titoli.

Una formazione sempre ad altissimi livelli, che può contare su una rosa ogni anno puntellata da qualche pedina utile al progetto, ma con una base sempre solida e duratura, formata dai fratelli Fabio e Daniele Grassani e dal veterano e senza dubbio qualitativamente eccelso Osvaldo Stigliano, sempre protagonista.

Una sfida bellissima che vedrà opposta un’altra storica partecipante dell’evento del Centro Sportivo Italiano, la Boutique Kitch-La Voglia Matta.

La formazione del presidente Simone Bitetti ha raggiunto il traguardo più importante e alzato al cielo la coppa nel 2012.

Sicuramente tra i partecipanti a questa finale, Gianni Losito e Tonio Nasca sono i protagonisti che anche 14 anni fa facevano parte di questo gruppo, che rigenerandosi ha creato i presupposti per tornare a disputare una finale.

Il lavoro svolto dal gruppo dirigenziale che affianca ogni anno Bitetti, ha lavorato in questi anni per proporre squadre sempre adeguate al livello del torneo, senza far mancare mai il proprio apporto allo spettacolo e all’intensità delle sfide proposte.

Questa finale è sicuramente merito di un gruppo che ha saputo restare saldo e soprattutto compatto in ogni momento, partendo da un girone di qualificazione vissuto non tra i protagonisti assoluti, ma crescendo di gare in gara, trovando quella sicurezza e quella decisione che li ha portati a disputare la finalissima.

Le sfide di semifinale.

La Tecnovetro-Essedì ha trovato una delle sorprese di questa edizione, la MDA Futsal Team.

Partita in sordina, la formazione in rosso del dirigente Tonio Chisena ha superato vari ostacoli partendo dai play-in.

E non ha demeritato neppure in semifinale, portando la gara sul 3-3 a pochi minuti dalla fine.

Al gol subito del 4-3, però, la volontà di giocare con il portiere di movimento non ha premiato, portando solamente al 5-3 definitivo dei neri della Tecnovetro, che hanno chiuso così la sfida.

Nell’altro match opposti alla Boutique Kitch-La Voglia Matta c’erano i ragazzi materani della Laser Medicina Estetica.

Un gruppo ben amalgamato dall’amicizia che li lega, e che ha dimostrato di poter arrivare sino in fondo alla manifestazione.

Infatti, la gara è stata combattuta e bloccata sulla parità per diversi minuti, molto emotiva e a tratti elettrizzata.

Solamente il gol di capitan Boncore nella ripresa su punizione ha rotto gli equilibri dell’1-1 maturato nella prima frazione con i gol di Colamonaco e Angelino.

Un rigore sbagliato dal bomber a pochi istanti dalla fine e il successivo palo di Giordano, però, hanno condannato Tortorelli (ottimo e a tratti insuperabile nei 50′ di gara) alla sconfitta.

Lo spettacolo al “Gennaro Maccarrone” di San Giacomo sarà inoltre garantito dalla presenza, sempre fissa e preziosa di Carlo Iuorno e la BeSound, azienda specializzata nel noleggio e vendita di apparecchiature audio, luci e video per spettacoli e congressi.

Carlo porterà la sua esperienza e il suo entusiasmo nelle casse che accompagneranno la festa finale, assieme all’ospite della serata, Raffaello Degiglio, giovane cantante materano reduce dall’esperienza televisiva per The Voice Kids.

L’appuntamento è per Lunedì sera, ore 20:30 al centro sportivo della parrocchia di San Giacomo.