Tursi invita tutti i giovani dagli 11 ai 21 anni a partecipare a questo appuntamento

COS’E’ DESTEENAZIONE?

Desteenazione è un progetto dedicato ai giovani che promuove ascolto, partecipazione e crescita personale attraverso attività educative, laboratori e momenti di incontro.

Attraverso l’educativa di strada crea occasioni di confronto, socializzazione e supporto per valorizzare le risorse e le potenzialità delle ragazze e dei ragazzi.

L’Amministrazione Comunale di Tursi invita tutti i giovani dagli 11 ai 21 anni a partecipare all’appuntamento sull’educativa di strada che si terrà il 20 luglio per ascoltare i bisogni, le idee e i desideri dei ragazzi.

Appuntamento quindi al 20 Luglio a partire dalle ore 17:30 a Tursi in Piazza Maria Ss. d’Anglona.