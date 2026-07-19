Scanzano festeggia Rebecca: a soli 8 anni è vicecampionessa italiana 2026 di LatinStyle! Bravissima

Il Sindaco Pasquale Cariello e l’intera Amministrazione comunale esprimono:
“le più vive congratulazioni alla piccola Rebecca Stigliano, giovanissimo talento della nostra città che a soli 8 anni incanta a Rimini e si ritaglia un posto d’onore nel panorama della danza sportiva nazionale conquistando il titolo di vicecampionessa Italiana 2026 nella categoria 8/9 anni disciplina LatinStyle.
Un risultato che premia non solo l’impegno della giovane atleta, ma anche il prezioso lavoro dell’ A.S.D. KING’S DANCE ACADEMY, e del team di maestri e istruttori che accompagnano ogni giorno la crescita di tanti giovani talenti del nostro territorio.
L’Amministrazione comunale rivolge a Rebecca un sincero augurio per un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni sportive.
Brava Rebecca, Scanzano è orgogliosa di te!”.