Cibo locale e dialogo diretto: a Scanzano Jonico vince Campagna Amica

La Coldiretti Basilicata ha fatto sapere:

“Tanti cittadini e turisti hanno scelto di incontrare direttamente i produttori di Campagna Amica, riscoprendo il valore di un dialogo autentico tra chi produce e chi consuma.

Un confronto che rafforza la consapevolezza di una scelta importante: portare in tavola cibo sano, locale, di stagione e frutto del lavoro delle nostre aziende agricole.

Un grazie al Comune di Scanzano Jonico, alla Pro Loco, alle aziende agricole partecipanti, allo staff e ai collaboratori di Coldiretti e all’Associazione Culturale “Accipiter” di Accettura per aver contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Grazie a tutti per aver condiviso con noi questa bellissima iniziativa.

Ci vediamo al prossimo appuntamento!”.