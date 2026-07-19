Pisticci, al via i lavori di Acquedotto Lucano in questa zona

Le verifiche tecniche condotte sull’infrastruttura hanno evidenziato la necessità di intervenire sulle lesioni presenti. I lavori prevedono la 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗴𝗶𝗹𝗹𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶, insieme alla 𝗽𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝘁𝘂𝗯𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 destinata a garantire un deflusso più sicuro delle acque e a prevenire ulteriori dispersioni nel terreno.La conclusione dell’intervento è prevista per 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟲 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, il tratto di via Vespucci antistante la stazione di servizio sarà 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗼 𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 per tutta la durata del cantiere.

La circolazione in ingresso e in uscita dal centro abitato sarà comunque garantita, in entrambi i sensi di marcia, attraverso un 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 realizzato all’interno dell’area della stazione di servizio Q8.

Si invita a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente sul posto”.