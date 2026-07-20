Equitazione, Policoro trionfa ad Arezzo: Filippo Melidoro conquista il titolo nazionale. Complimenti!

Grande soddisfazione per l’equitazione lucana e, in particolare, per la città di Policoro.
Filippo Melidoro, cavaliere, istruttore e titolare del centro ippico FM Equestrian Club di Policoro, ha conquistato il titolo di Campione Italiano Istruttori 2026 nella disciplina del salto ostacoli.
Il prestigioso successo è arrivato nel corso dei Campionati Italiani, disputati dal 17 al 19 luglio presso l’Arezzo Equestrian Centre di Arezzo, al termine di tre intense giornate di gara che hanno visto confrontarsi alcuni dei molti istruttori del panorama equestre nazionale.
Determinante è stato il binomio formato da Filippo Melidoro e Ieske-P, cavallo olandese di razza KWPN, un sauro bruciato di 13 anni arrivato nella scuderia di Policoro poco più di due mesi fa.
Un’intesa costruita in tempi rapidissimi che aveva già dato importanti segnali lo scorso giugno, con la conquista del titolo di Campioni Regionali assoluti di Basilicata, confermandosi ora sul gradino più alto del podio nazionale.
Ad Arezzo Melidoro non era solo.
Insieme a lui hanno partecipato anche alcuni allievi dell’FM Equestrian Club, protagonisti di prove positive nelle rispettive categorie: Aurora Pia La Malfa in sella a Hye, Vincenzo Stigliano con Magic, Elisa Pluchino su Java e Giulia Maria Savaglio in sella ad Harpo-M, confermando il valore del lavoro svolto quotidianamente dal centro ippico policorese.
Al termine della competizione, visibilmente emozionato, Filippo Melidoro ha voluto dedicare questo importante traguardo a sua moglie, alla sua famiglia, alla squadra che ogni giorno lo accompagna nel lavoro e a tutte le persone che continuano a sostenerlo.
Un pensiero speciale è stato rivolto anche al suo caro amico fraterno, scomparso alcuni mesi fa, che il campione ha ricordato con affetto definendolo il suo “angelo custode”