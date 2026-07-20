San Rocco a Montescaglioso tra fede popolare, carro trionfale e luminarie

Cresce l’attesa nella città dell’Abbazia per uno degli appuntamenti più sentiti e spettacolari dell’estate lucana.

Manca ormai un mese al 20 agosto 2026, la giornata simbolo della Festa di San Rocco, patrono di Montescaglioso, che ogni anno richiama migliaia di fedeli, turisti ed emigrati provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Un evento che va ben oltre la semplice ricorrenza religiosa e che rappresenta il cuore dell’identità montese, capace di unire fede, tradizione, folklore e partecipazione popolare.

La macchina organizzativa del Comitato Feste Patronali San Rocco è già al lavoro per curare ogni dettaglio di un programma ricco di appuntamenti religiosi e civili, destinato ancora una volta a trasformare il paese in un grande palcoscenico di emozioni.

Il percorso verso il 20 agosto inizierà il 31 luglio con la tradizionale asta pubblica in Piazza Roma, durante la quale verrà assegnato il prestigioso incarico di auriga, il guidatore del celebre Carro Trionfale. Si tratta di uno dei riti più antichi e sentiti della festa, seguito con grande partecipazione dalla cittadinanza.

Il 1° agosto prenderà ufficialmente il via il mese dedicato al Santo Patrono. Come da tradizione, il paese sarà svegliato dai potenti botti all’alba, mentre come consuetudine già dal mese di luglio inizieranno i lavori di installazione delle spettacolari luminarie artistiche che illumineranno le vie del centro storico durante i giorni della festa.

Tra gli appuntamenti più significativi spicca la Consegna delle Chiavi della città a San Rocco, in programma il 14 agosto in Piazza Roma, una cerimonia dal forte valore simbolico che rinnova l’affidamento dell’intera comunità al suo patrono.

Il 16 agosto, giorno della ricorrenza liturgica di San Rocco, sarà dedicato alle celebrazioni religiose. In questa occasione Montescaglioso accoglierà numerosi cittadini residenti fuori regione e all’estero, che scelgono di tornare nella propria terra proprio per vivere la festa del patrono insieme alle proprie famiglie.

Il giorno successivo, 17 agosto, si svolgerà la tradizionale Fiera di San Rocco, appuntamento storico che continua a richiamare visitatori e operatori commerciali da tutto il territorio.

Dal 18 al 21 agosto entreranno nel vivo i festeggiamenti civili con concerti bandistici, spettacoli, eventi e l’accensione delle maestose luminarie artistiche, autentiche opere d’arte che ogni anno rendono ancora più suggestive le strade del centro cittadino.

Il momento più atteso arriverà però il 20 agosto, giornata che rappresenta il vero cuore della festa. In mattinata prenderà il via una delle processioni religiose più lunghe della Basilicata, durante la quale la statua di San Rocco attraverserà il centro storico e i quartieri cittadini accompagnata dalla partecipazione di migliaia di fedeli.

In serata gli occhi saranno tutti puntati sullo spettacolare Carro Trionfale, autentico simbolo della tradizione montese. Trainato da sette cavalli, il monumentale carro affronterà un percorso unico nel suo genere tra strette vie, curve millimetriche, ripide salite e discese, regalando ancora una volta uno spettacolo di straordinaria intensità. L’emozione raggiungerà il culmine con il trionfale ingresso in Piazza Roma, accompagnato dalle note dell’Aida di Giuseppe Verdi, uno dei momenti più suggestivi e identitari dell’intera manifestazione.

La chiusura dei festeggiamenti civili è prevista per il 21 agosto, quando Montescaglioso ospiterà il grande concerto gratuito della cantautrice Nina Zilli, scelta dal Comitato Feste Patronali per concludere l’edizione 2026 con una delle voci più apprezzate della musica italiana.

Con il conto alla rovescia ormai iniziato, Montescaglioso è pronta a vivere ancora una volta giorni di intensa devozione e di grande festa. Un patrimonio di tradizioni che si rinnova da secoli e che continua a rappresentare un punto di riferimento per l’intera Basilicata, facendo della Festa di San Rocco uno degli eventi religiosi e popolari più importanti e affascinanti del Mezzogiorno.