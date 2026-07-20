Sicurezza in mare: appuntamento a Pisticci per la Giornata contro l’Annegamento! Ecco data e ora

Il 𝟮𝟱 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼, in occasione della 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗻𝗻𝗲𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, l’Amministrazione comunale di Pisticci, Assessorato al Turismo, in collaborazione con la 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 (SNS), ha organizzato una serie di attività di sensibilizzazione e formazione dedicate alla sicurezza in mare.
Le attività si svolgeranno 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟭:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟮:𝟯𝟬 sulla 𝘀𝗽𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗼, nel tratto antistante il Lido San Basilio. Nel corso della mattinata saranno proposte 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮 e simulazioni delle procedure di primo soccorso.
Un’occasione per conoscere i comportamenti e le procedure da adottare nelle situazioni di pericolo e richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione.
Di seguito la locandina con i dettagli.