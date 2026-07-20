Screening prostata, in un anno l’Asm Matera coinvolge oltre 1400 uomini: risultati significativi per la diagnosi precoce. Ecco chi può aderire

Ad un anno dall’avvio del programma di screening della prostata l’Azienda Sanitaria Locale di Matera registra risultati significativi per la diagnosi precoce del tumore della prostata, confermando l’importanza della prevenzione quale strumento fondamentale per intercettare tempestivamente eventuali patologie e garantire percorsi di cura appropriati.

Nel periodo compreso tra Giugno 2025 e Giugno 2026, sono stati complessivamente 1.483 gli assistiti coinvolti nel programma di screening.

Sono 880 cittadini risultati sani (in assenza di elementi che richiedessero ulteriori approfondimenti) e rinviati al successivo controllo, 148 assistiti sono stati inviati a visita urologica specialistica per approfondimenti clinici; 123 appuntamenti sono stati annullati; 326 utenti, benchè prenotati, non si sono presentati all’appuntamento programmato.

Particolarmente rilevante è il dato relativo ai valori di PSA (Antigene Prostatico Specifico): il report evidenzia 148 assistiti con PSA superiore alla norma, valore che rappresenta un indicatore utile per orientare il medico verso ulteriori accertamenti diagnostici.

Tali cittadini sono stati presi in carico nell’ambito del percorso specialistico previsto dal programma di screening.

I dati confermano l’importanza del programma di screening sul territorio aziendale e la capacità della rete assistenziale di intercettare precocemente situazioni meritevoli di approfondimento clinico.

L’ASM Matera rinnova l’invito ai cittadini destinatari dello screening a partecipare al programma gratuito ricordando che la diagnosi precoce rappresenta uno degli strumenti più efficaci per aumentare le possibilità di trattamento tempestivo e migliorare gli esiti clinici, riducendo il rischio di diagnosi in fase avanzata.

Dichiara il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco:

“Ogni cittadino che aderisce agli screening organizzati compie un gesto di responsabilità nei confronti della propria salute e ci permette di individuare tempestivamente eventuali situazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti. Il nostro obiettivo è offrire a tutta la popolazione un percorso di prevenzione efficace, accessibile e omogeneo su tutto il territorio provinciale, grazie alla collaborazione tra medici di medicina generale, professionisti sanitari e strutture ospedaliere.

La prevenzione rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita”.

L’Azienda continuerà a investire nelle attività di prevenzione oncologica, promuovendo la partecipazione agli screening organizzati e rafforzando i percorsi di presa in carico, in linea con gli obiettivi di tutela della salute della popolazione.

Si ricorda che lo screening per il tumore alla prostata è accessibile a tutti gli uomini assistiti in Regione Basilicata che hanno una età compresa tra 45 e 70 anni.

Nel caso in cui un cittadino non aderisca immediatamente, può farlo anche successivamente, fino al compimento del 70esimo anno di età.

Sono esclusi dal percorso di screening:

Gli assistiti a cui è stato già diagnosticato un tumore alla prostata;

Gli assistiti nella fascia di età 45-49 anni che non hanno episodi di familiarità;

Gli assisiti nella fascia di età 50-70 anni che nei 2 anni precedenti si sono sottoposti ai seguenti esami diagnostici: biopsia prostatica, eco trans-rettale, RM prostata multiparametrica.

Ecco i dettagli dello screening.