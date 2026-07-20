L’Inps assume in smart working, pubblicato nuovo bando di concorso: requisiti e domanda

L’Inps ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario informatico presso la Direzione provinciale di Bolzano.

La selezione, ricorda quifinanza, segue le ordinarie regole di accesso al pubblico impiego, ovvero avverrà per titoli ed esami.

Tuttavia, a rendere questa opportunità interessante è che si tratta di un lavoro che, nel rispetto della normativa e dagli accordi interni dell’ente, sarà possibile svolgere in smart working.

Per partecipare al concorso è necessario possedere, alla data di scadenza della domanda, tutti i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego.

I candidati devono cioè:

essere maggiorenni;

avere cittadinanza italiana oppure di un altro Stato membro dell’Unione europea o essere familiari di cittadini dell’Unione Europea.

Sono ammessi anche i cittadini di Paesi terzi con status di lungo soggiornanti e i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;

possedere idoneità fisica all’impiego;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati soggetti a tale obbligo);

non aver riportato condanne penali incompatibili con l’assunzione presso una pubblica amministrazione;

non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, essendo un concorso destinato al ruolo locale dell’Inps di Bolzano, i candidati devono possedere:

l’attestato di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca riferito al diploma di laurea oppure il livello C1 del quadro comune europeo di riferimento;

il certificato di appartenenza o aggregazione a uno dei gruppi linguistici (tedesco, italiano o ladino), secondo le modalità previste dal Dpr n. 752/1976.

Il concorso è rivolto a candidati in possesso di una laurea, triennale o magistrale, appartenenti a uno dei seguenti indirizzi:

Ingegneria dell’informazione (L-8);

Scienze e tecnologie informatiche (L-31);

Scienze matematiche (L-35);

Scienze e tecnologie fisiche (L-30);

Statistica (L-41);

Informatica (LM-18);

Sicurezza informatica (LM-66);

Ingegneria informatica (LM-32);

Ingegneria elettronica (LM-29);

Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);

Matematica (LM-40);

Scienze statistiche (LM-82);

Tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91);

Sono ammessi anche i titoli equiparati dalla legge, mentre i candidati con laurea conseguita all’estero possono accedere con riserva, purché venga presentata la domanda di riconoscimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

La domanda di partecipazione deve essere redatta in conformità allo schema definito nell’allegato A del bando e inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) – intestata al candidato – entro il 24 luglio 2026. Il recapito a cui indirizzare la candidatura è “direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it”.

Tutte le successive comunicazioni relative al concorso, comprese le date delle prove e gli esiti della selezione, saranno pubblicate sul sito dell’Inps nella sezione dedicata ai concorsi.

La procedura concorsuale prevede:

una prova scritta;

una prova orale;

la valutazione dei titoli.

La commissione dispone complessivamente di 70 punti così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova orale;

10 punti per i titoli.

Le prove si svolgeranno nella lingua del gruppo linguistico di appartenenza o aggregazione del candidato e, durante le prove, non sarà consentito utilizzare telefoni cellulari, tablet, computer portatili, smartwatch o altri dispositivi elettronici, né consultare libri, appunti o qualsiasi altro materiale.

Pur essendo un’opportunità limitata a un solo inserimento, l’articolo 9 del bando stabilisce espressamente che la graduatoria finale rimarrà efficace per due anni dalla data di approvazione.

Quindi, saranno considerati idonei tutti i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo vincitore, che potranno essere chiamati tramite scorrimento se, nei 24 mesi successivi, sarà necessario procedere con nuovi inserimenti (ad esempio per rinuncia del vincitore o per nuove esigenze assunzionali, nei limiti consentiti dalla normativa).

Il vincitore del concorso potrà accedere al lavoro agile secondo quanto previsto dalla disciplina interna dell’Inps e degli accordi sullo smart working.

Una volta assunto, e compatibilmente con le esigenze organizzative e con le mansioni svolte, il funzionario potrà alternare l’attività in presenza con giornate lavorative da remoto.