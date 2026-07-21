Irsina: la suggestiva Casa delle Conchiglie pronta a trasformarsi in un salotto culturale a cielo aperto. Questi gli eventi in programma

Sabato 25 Luglio 2026 alle 18:30, Vico Santa Chiara si trasformerà in un salotto culturale a cielo aperto.

Il Comune di Irsina, borgo tra “I Borghi più belli d’Italia”, promuove una sorta di dialoghi Letterari – Due Libri, Due Mondi” evento che unisce letteratura, arte e territorio.

Protagonista della serata la suggestiva Casa delle Conchiglie, un luogo unico nel centro storico irsinese, famoso per le sue facciate interamente rivestite di conchiglie, ceramiche e decori: un esempio di arte popolare che rende il vicolo uno degli scorci più fotografati e amati del paese.

Al centro dell’incontro due voci, due sguardi sulla Lucania.

“L’Anima del Colore” di Donato Di Capua dialogherà con l’autore la storica dell’arte Maria Raffaella Antonicelli.

“Rancore in versi” di Domenico Lauria interverrà la docente di Lettere Vita Sardone.

A fare da filo conduttore tra i due libri, le note musicali a cura del prof. Vincenzo Chiarelli.

Coordina l‘incontro Rosaria Scaraia.

“Due Libri, Due Mondi” vuole mettere in dialogo emozioni diverse: la poesia che celebra la bellezza e la memoria, e la poesia che denuncia e scuote le coscienze.

Il tutto nel cuore di Irsina, tra i vicoli di pietra e la magia della Casa delle Conchiglie…evento nel cartellone dell’ estate irsinese…non mancate.

L’evento è promosso dal Comune di Irsina nell’ambito delle iniziative culturali estive.