Sport, inclusione e benessere: San Mauro Forte cresce con i nuovi spazi comunali. Le novità

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per l’inaugurazione del nuovo campo da padel e della palestra comunale a San Mauro Forte.

Una giornata di festa che ha visto la presenza di tanti cittadini, confermando quanto lo sport sia un importante strumento di aggregazione, inclusione e crescita per la nostra comunità.

Questi nuovi spazi, fa sapere l’Amministrazione:

“rappresentano un investimento sul benessere delle persone e un’opportunità in più per praticare attività fisica, incontrarsi e condividere valori come il rispetto, l’impegno e il gioco di squadra.

Un sentito ringraziamento va ai progettisti, alle ditte esecutrici, all’Ufficio Tecnico comunale per il prezioso lavoro svolto, alla scuola, che con la sua collaborazione contribuirà a valorizzare questi spazi, e a Don Giorgio per la benedizione impartita durante la cerimonia, che ha reso ancora più significativo questo momento per tutta la comunità.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e hanno reso questa inaugurazione un momento di condivisione e di orgoglio per il nostro Comune, un ringraziamento particolare ad Andrea Auletta, affermato coach di basket sammaurese che ieri ha voluto essere con noi.

A breve saranno indicate le modalità di prenotazione per poter usufruire del campo.

Buon sport a tutti”.