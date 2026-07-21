Tragico incidente sul lavoro: purtroppo a soli 25 anni Michele della Basilicata ha perso la vita

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime dolore e vicinanza alla famiglia di Michele Rago, il 25enne originario di Brindisi di Montagna tragicamente scomparso questa mattina in Calabria a causa di un incidente sul lavoro.

L’episodio si è verificato all’interno del Parco eolico “Aria del Vento”, situato in una zona impervia lungo i crinali tra Mongrassano e Cerzeto.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica durante le operazioni di manutenzione.

Inutili i complessi tentativi di soccorso, resi estremamente difficili dalla conformazione del territorio.

Dice Bardi:

“La notizia della tragica scomparsa del nostro giovane conterraneo ci lascia sgomenti e con il cuore colmo di dolore.

Vedere una giovane vita spezzarsi così bruscamente, lontano da casa e nell’adempimento del proprio dovere, è una ferita drammatica per l’intera comunità lucana.

In queste ore di profonda sofferenza desidero stringere in un abbraccio sincero ed affettuoso la famiglia di Michele, i suoi cari e tutti i cittadini di Brindisi di Montagna.

Mentre le forze dell’ordine e gli organi preposti lavorano per chiarire con esattezza ogni dettaglio di questa immane tragedia, avvertiamo ancor più forte il peso di una piaga che continua a insanguinare il nostro Paese.

La tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro devono continuare a rappresentare un impegno primario per le istituzioni e per il sistema produttivo: non è accettabile perdere la vita lavorando”.