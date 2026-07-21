Policoro e Olimpia Antica: firmato lo storico gemellaggio nel segno dello sport e della cultura. I dettagli

Un Comune della Magna Grecia e uno della “madrepatria” greca insieme, nel segno dei fasti antichi dello sport che ne accomunano tradizioni e storia.

E’ questo lo spirito che ha guidato ieri l’Amministrazione comunale di Policoro nell’accoglienza al sindaco di Olimpia Antica, Aristide Panaghiotopoulos, per la firma del Patto di amicizia con gemellaggio, finalizzato a creare un programma condiviso di scambi ed eventi.

L’iniziativa si muove sul solco dell’Unione europea, che sostiene strategicamente e finanziariamente le attività collegate alla cittadinanza, alla solidarietà tra i popoli e al rafforzamento delle relazioni tra i Paesi aderenti, promuovendo il progetto di creare “una Unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini” attraverso atti concreti, capaci di generare e sviluppare prima di tutto una solidarietà di fatto.

Il gemellaggio è uno strumento fondamentale per favorire le relazioni istituzionali, commerciali e culturali tra città di Paesi diversi, in quanto esperienza di incontro, conoscenza, dialogo, di condivisione della propria storia e del proprio futuro, di progettazione partecipata comune. Policoro e Olimpia sono improntate su arte e cultura, loro inestimabile patrimonio storico.

Presenti alla cerimonia anche i sindaci di Ripa Teatina e San Bartolomeo in Galdo, protagonisti del Festival del mito sportivo.

Interessante e ricco di spunti di riflessione il talk serale “Da Olimpia a Policoro: i Cinque Cerchi uniscono il Mediterraneo”, seguito alla visita al museo della Siritide, moderato dal giornalista di Radio24 da Dario Ricci, con ospite Carlo Molfetta medaglia d’oro di Taekewondo alle Olimpiadi di Londra nel 2012.

Nell’anno di Matera Capitale mediterranea del dialogo e dei Giochi mediterranei “Taranto 2026”, arte, storia, archeologia, sport e cultura si incontrano a Policoro, cuore del Mediterraneo, creando un ponte tra Italia e Grecia, con Olimpia Antica, patria della nascita delle Olimpiadi.

Il sindaco Enrico Bianco:

“𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑜𝑟𝑔𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑂𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑎 𝐺𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀.

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑜 𝑃𝑎𝑛𝑎𝑔ℎ𝑖𝑜𝑡𝑜𝑝𝑜𝑢𝑙𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑐𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒”.

Soddisfatto anche l’assessore allo Sport, Giuseppe Montano, che ha ringraziato la delegazione greca per affetto e vicinanza alla comunità di Policoro:

“𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑚𝑖𝑐𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑟𝑎̀ 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑖𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑖, 𝑒𝑑 𝑒̀ 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑂𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒́ 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑡𝑡𝑎𝑟𝑐𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑢𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖 𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒”.

Il sindaco Panaghiotopoulos è fiducioso:

“𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑒̀ 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒. 𝐸̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜, 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑟𝑢𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜, 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑡𝑟𝑎 𝑖 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑛𝑒𝑜. 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑛 𝑢𝑛’𝑒𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖.

𝐿𝑒 𝑠𝑓𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐ℎ𝑒, 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖, 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑛𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎̀, 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑒 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖.

𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑖 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑔𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖, 𝑚𝑎 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑧𝑒, 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑢𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖. 𝑂𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒”.