Meteo: su Matera ancora caldo ma arriva la tregua. Ecco le ultime previsioni

Su Matera persiste ancora il caldo ma arriva la tregua.
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Mercoledì 22 Luglio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 21°C.
Giovedì 23 Luglio avremo una giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 19°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.