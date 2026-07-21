Nuovi ambulatori per l’Ospedale di Stigliano, ASM ne parla con il Sindaco: i dettagli

Si è svolto oggi, nella sede della Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, un incontro dedicato al futuro del Presidio Ospedaliero Distrettuale “S. Peragine” di Stigliano, al quale hanno preso parte il Sindaco di Stigliano Francesco Micucci, l’Assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico, il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo e il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco.

Nel corso della riunione è stato effettuato un approfondito confronto sul percorso di rafforzamento dei servizi sanitari e sociosanitari del presidio, con particolare riferimento ai temi sollevati dall’Amministrazione comunale nelle scorse settimane.

L’incontro ha consentito di fare il punto sullo stato di attuazione della programmazione aziendale, sul raggiungimento degli obiettivi condivisi e definendo il percorso di completamento delle ulteriori attività previste.

Tra i principali temi l’apertura dell’Ospedale di Comunità di Stigliano, un tassello fondamentale del nuovo modello di assistenza territoriale che consentirà di rafforzare l’offerta sanitaria di prossimità a beneficio dell’intero comprensorio.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre condivisi gli aggiornamenti relativi all’attivazione e al potenziamento dei servizi del presidio, degli ambulatori, della telemedicina della Lungodegenza, della RSA Medica, del Centro Diurno per le malattie neurodegenerative e delle attività dell’Infermiere di Comunità, confermando la piena sintonia istituzionale tra Regione Basilicata, ASM e Amministrazione comunale nel perseguire il rafforzamento dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Questi servizi si sommeranno a quelli già attivi come l’ambulatorio di Neuropsichiatria, Psicologia, Radiologia, Oculistica, Otorino, Geriatria, Diabetologia, Dermatologia, Pediatria, Fisiatria e Ortopedia a cui si aggiunge il centro prelievi.

Dichiara l’Assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico:

“L’incontro di oggi conferma la volontà della Regione Basilicata di accompagnare con determinazione il percorso di rilancio del presidio di Stigliano.

L’apertura dell’Ospedale di Comunità rappresenta un risultato concreto e un ulteriore passo avanti nella costruzione di una sanità territoriale moderna, capace di garantire servizi di prossimità, continuità assistenziale e risposte efficaci ai bisogni dei cittadini delle aree interne”.

Al termine dell’incontro, il Sindaco di Stigliano ha espresso soddisfazione per gli esiti del confronto, evidenziando il clima di collaborazione istituzionale che ha consentito di condividere un percorso concreto per il potenziamento del presidio sanitario e di fornire risposte attese dalla comunità locale.

Dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Il confronto di oggi ha consentito di condividere con il Sindaco e con l’Assessore Latronico lo stato di avanzamento delle attività programmate che rappresentano un passaggio concreto utile per garantire un’assistenza territoriale di qualità e sempre più vicina ai cittadini”.