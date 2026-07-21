Basilicata, Anas e Regione fanno il punto sulla rete stradale: avanti con i cantieri

Fare il punto sull’avanzamento degli interventi in corso e condividere le prospettive di sviluppo della rete stradale lucana.

È stato il focus dell’incontro di questa mattina nella sede Anas di Potenza, al quale hanno preso parte l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, il responsabile Anas Basilicata, Giancarlo Luongo, e il direttore generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione, Nino Altomonte.

Nel corso della riunione è stato affrontato il quadro complessivo della viabilità regionale, con particolare riferimento agli interventi che interessano sia la rete interna sia le principali direttrici interregionali che attraversano la Basilicata.

Il confronto ha riguardato lo stato di attuazione delle opere già avviate, l’evoluzione delle attività di adeguamento della rete esistente e il percorso di programmazione degli interventi finalizzati a migliorare progressivamente la funzionalità dei collegamenti e la qualità della mobilità.

“Negli ultimi due anni – ha commentato Pepe – abbiamo costruito un rapporto di lavoro fondato sulla continuità del confronto e sulla capacità di affrontare insieme le priorità. Questo ha consentito di accompagnare l’avanzamento di numerosi interventi e di dare ordine a una programmazione che guarda alle esigenze della Basilicata nel medio e lungo periodo. La presenza dell’amministratore delegato Gemme conferma l’attenzione che Anas riserva alla nostra regione e rafforza un percorso condiviso che sta producendo risultati importanti”.

È stata confermata la volontà di Regione e Anas di mantenere un confronto costante sui temi della mobilità, quale strumento per accompagnare l’evoluzione della rete viaria e affrontare con tempestività le esigenze che emergono durante l’attuazione degli interventi.

Un metodo di lavoro improntato alla condivisione e al coordinamento operativo, finalizzato a garantire continuità nell’azione amministrativa e nella gestione delle diverse fasi progettuali e realizzative.

“La collaborazione con Anas – ha detto Pepe – è quotidiana e coinvolge costantemente le strutture tecniche e amministrative. Il nostro obiettivo è vedere concretizzarsi la conclusione dei cantieri nei tempi previsti, programmare con attenzione gli interventi di manutenzione e organizzare ogni attività cercando di limitare al massimo i disagi per gli utenti della strada. È un lavoro che richiede dialogo continuo e piena sintonia istituzionale ed è proprio questo il metodo che stiamo portando avanti”.