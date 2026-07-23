Matera 2026, al via il bando eventi: quasi un milione di euro per associazioni e imprese culturali della Basilicata. I dettagli

Sarà online da domani, 24 Luglio, l’avviso per l’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione diattività ed eventi culturali per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Complessivamente 928.900 euro di contributi a fondo perduto, a valere su due fonti distinte: i proventi dell’imposta di soggiorno del Comune di Matera (258.900 euro) e le risorse assegnate dal Ministero della Cultura per Matera 2026 (670.000 euro).

La gestione dell’avviso è affidata alla Fondazione Matera Basilicata 2019.

Possono presentare domanda associazioni e imprese culturali con sede legale in Basilicata, o in partenariato con un soggetto lucano, entro il 17 Agosto.

È possibile candidare non solo progetti ancora da realizzare, ma anche attività già svolte a partire dal 20 Marzo, giorno dell’apertura ufficiale dell’anno da Capitale e fino al 31 Dicembre 2026.

L’avviso si struttura in due sezioni che coprono periodi di riferimento diversi, in ragione delle rispettive fonti di finanziamento.

Ogni progetto può essere candidato su una sola sezione.

Sono ammissibili progetti in quattro ambiti: festival, rassegne cinematografiche e audiovisive; mostre, festival, rassegne ed eventi culturali; presentazioni di libri e incontri di approfondimento tematico; sport e pratiche sportive a valenza culturale.

I progetti dovranno essere coerenti con i quattro pilastri del programma Terre Immerse: Stratificazioni, Isolamenti, Contaminazioni, Transumanze.

I contributi a fondo perduto coprono fino all’80% dei costi ammissibili, con una quota di cofinanziamento obbligatoria del 20% a carico del proponente.

I massimali variano in base alla macroarea di riferimento e alla natura dell’iniziativa: il bando distingue tra eventi consolidati (iniziative che hanno già alle spalle almeno tre edizioni) e nuovi eventi (alla prima, seconda o terza edizione), con contributi che possono arrivare fino a 30.000 euro.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di finanziamento.

Dichiara il Sindaco Antonio Nicoletti:

“Abbiamo scelto di investire risorse importanti, perché crediamo che la cultura sia uno strumento di crescita, partecipazione e sviluppo per l’intero territorio.

L‘obiettivo è costruire un programma capace di valorizzare le energie creative della Basilicata e di rafforzare il dialogo con il Mezzogiorno e il Mediterraneo.

Aggiunge l’assessora alla Cultura Simona Orsi:

L’avviso è stato costruito per favorire la più ampia partecipazione possibile di associazioni e imprese culturali, valorizzando sia le manifestazioni già consolidate sia i nuovi progetti.

Vogliamo sostenere idee di qualità, in linea con la visione di Terre Immerse, e offrire un’opportunità concreta a chi contribuisce ogni giorno alla produzione culturale del nostro territorio”,

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo fondazione@pec.matera-basilicata2019.it entro le ore 23:59 del 17 Agosto 2026..

Per informazioni e chiarimenti è disponibile l’indirizzo bandi@matera-basilicata2019.it.

Il bando e tutta la documentazione sono pubblicati nella sezione Bandi e avvisi del sito della Fondazione Matera Basilicata 2019, all’indirizzo www.matera-basilicata2019.it/bandi-e-avvisi