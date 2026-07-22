Protezione Civile e imprese fanno rete: nasce il piano per difendere le fabbriche lucane dalle calamità. Questi gli obbiettivi

Giovanni Di Bello, Dirigente dell’ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, Margherita Perretti, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Basilicata, Luigi Vergari, Amministratore Unico di API-Bas S.p.A., e Antonio Di Sanza, Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, hanno sottoscritto oggi il primo Protocollo d’Intesa regionale dedicato alla resilienza del sistema produttivo lucano, segnando un passaggio significativo nelle politiche di prevenzione e gestione delle emergenze.

L’accordo regionale si inserisce nel percorso avviato a livello nazionale con il Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2026 tra il Dipartimento della Protezione Civile e Confindustria, finalizzato a rafforzare la capacità di risposta alle emergenze, promuovere la cultura della prevenzione e sostenere la continuità operativa delle imprese.

Si tratta della prima iniziativa di questo genere realizzata in Basilicata, un accordo che mette in rete il sistema regionale della Protezione Civile, il mondo delle imprese e i soggetti che gestiscono le principali aree industriali della regione per costruire un modello stabile di collaborazione finalizzato a rafforzare la capacità di prevenzione, preparazione e risposta del territorio e del sistema produttivo lucano.

L’intesa nasce dalla consapevolezza che la sicurezza delle comunità, la tutela dell’occupazione e la capacità di tenuta dell’economia sono elementi strettamente collegati.

In un territorio esposto a rischi sismici, idrogeologici, idraulici, industriali e incendi boschivi, prepararsi alle emergenze significa non soltanto proteggere persone e infrastrutture, ma anche garantire la continuità delle attività produttive e favorire una rapida ripresa dopo eventuali eventi calamitosi.

Attraverso una collaborazione strutturata della durata di quattro anni, le Parti si impegnano a sviluppare programmi congiunti di formazione e addestramento, esercitazioni operative, attività di analisi dei rischi, progetti pilota nelle aree industriali, campagne di informazione e sensibilizzazione e strumenti innovativi per la business continuity destinati alle imprese lucane.

L’accordo punta a diffondere una moderna cultura della protezione civile all’interno del sistema produttivo regionale, favorendo la conoscenza dei rischi, la preparazione delle aziende e la costruzione di procedure condivise tra settore pubblico e privato.

Particolare attenzione sarà dedicata alle piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura dell’economia regionale e che potranno beneficiare di percorsi formativi, strumenti operativi e piattaforme digitali dedicate.

Tra gli obiettivi principali figurano inoltre il miglioramento della capacità di risposta alle emergenze, il monitoraggio delle vulnerabilità delle aree industriali, la promozione di buone pratiche in materia di prevenzione e la definizione di protocolli in grado di sostenere la continuità economica e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei territori eventualmente colpiti da calamità.

DICHIARAZIONE DEL DIRIFENTE DELL’UFFICIO PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE BASILICATA, GIOVANNI DI BELLO

“Con la sottoscrizione di questo Protocollo d’Intesa compiamo un passo importante verso una Basilicata più sicura, preparata e resiliente.

Per la prima volta il sistema della Protezione Civile e il sistema produttivo regionale costruiscono un percorso strutturato e condiviso per affrontare insieme le sfide poste dai rischi naturali e antropici. Facciamo nostri i principi dell’approccio ‘all hazards’ e del modello ‘whole of society’, nella convinzione che la resilienza di un territorio si costruisca attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità.

Questo accordo rappresenta un investimento sul futuro della Basilicata, sulla sicurezza dei lavoratori, sulla competitività delle imprese e sulla capacità del territorio di reagire e ripartire rapidamente dopo ogni emergenza.”

DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA BASILICATA, MARGHERITA PERRETTI

“La sicurezza e la continuità delle attività produttive rappresentano oggi un fattore competitivo imprescindibile. Con questo Protocollo rafforziamo la collaborazione istituzionale con il sistema della Protezione Civile per accompagnare le imprese in un percorso di crescita della cultura della prevenzione, della gestione del rischio e della resilienza.

Prepararsi alle emergenze significa tutelare le persone, salvaguardare il lavoro e garantire la capacità delle aziende di continuare a produrre valore anche nelle situazioni più complesse.”

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ SOSTENIBILE DELLA REGIONE BASILICATA, ANTONIO ALTOMONTE

“Con la sottoscrizione di questo Protocollo, la Basilicata si dota di uno strumento innovativo che rafforza la collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo, anticipando modelli di prevenzione e capacità di risposta sempre più centrali nelle strategie nazionali ed europee e confermando la volontà di investire sulla sicurezza, sulla competitività delle imprese e sulla capacità del territorio di affrontare con efficacia le sfide future.”

DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, PASQUALE PEPE

“La vera sfida oggi non è soltanto saper gestire le emergenze, ma costruire le condizioni affinché un territorio continui a crescere e a creare opportunità anche nei momenti di difficoltà.

Questo Protocollo va esattamente in questa direzione: rafforzare il legame tra sicurezza, sviluppo e capacità di risposta del sistema produttivo.

È un’iniziativa innovativa per la Basilicata che consolida un rapporto stabile tra la Protezione Civile, il mondo delle imprese e i soggetti che operano nelle aree industriali, creando una rete di collaborazione destinata a rafforzarsi nel tempo. Preparazione, prevenzione e continuità operativa sono oggi fattori essenziali per la competitività dei territori. Con questa intesa investiamo nella tutela del lavoro, nella solidità del nostro tessuto economico e nella capacità della Basilicata di affrontare con maggiore forza e consapevolezza le sfide del futuro.”