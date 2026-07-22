Lo Street Basket 3vs3 infiamma l’estate di Montescaglioso: al via l’8ª edizione. Il programma

Anche quest’anno Montescaglioso si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate.

L’8ª edizione dello Street Basket 3vs3 torna nella sua tradizionale location della Villa Belvedere (Villa Comunale Baden Powell), pronta a trasformarsi, l’8 e il 9 agosto, nel cuore pulsante della pallacanestro all’aperto.

Nel corso degli anni il torneo è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per il basket estivo del territorio, richiamando atleti provenienti da tutta la Basilicata, dalla Puglia e da numerosi comuni limitrofi.

Non sono mancate, inoltre, le presenze di giocatori professionisti arrivati anche da fuori regione, contribuendo ad accrescere il prestigio e il livello tecnico della manifestazione.

Un successo costruito nel tempo che ha reso lo Street Basket di Montescaglioso una vera e propria tradizione dell’estate montese.

L’edizione 2026 è organizzata da Simone Santarcangelo, che ha curato in prima persona l’evento, con la collaborazione della Luma Basket Montescaglioso, guidata dalla presidentessa Francesca Sassone.

Da evidenziare la collaborazione della Pro Loco ed il patrocinio del comune di Montescaglioso, che continuano a sostenere una manifestazione capace di unire sport, aggregazione e valorizzazione del territorio.

Il torneo si svolgerà nelle giornate dell’8 e del 9 agosto con inizio delle gare alle ore 17:00 presso la Villa Comunale Baden Powell.

La quota di iscrizione è di 15 euro a persona e sono previsti premi per le prime tre squadre classificate, oltre all’attesissimo 3 Point Contest, che ogni anno coinvolge giocatori e pubblico in una spettacolare gara di tiro da tre punti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Simone al numero 340 092 4355 oppure consultare le pagine Instagram @streetbasket_montescaglioso e @sym00_fr.

L’atmosfera della storica cornice della Villa Belvedere, la passione per la pallacanestro e la voglia di vivere due serate di sport e divertimento renderanno ancora una volta lo Street Basket 3vs3 uno degli eventi simbolo dell’estate montese. Un appuntamento ormai irrinunciabile per giocatori, appassionati e famiglie, pronto a regalare spettacolo, emozioni e grande basket.

Di seguito la locandina con i dettagli.