Meteo Matera, stop al caldo africano: temperature in calo e forse pioggia in arrivo. Le previsioni

L’ondata di caldo che da diversi giorni attanaglia Molise, Puglia e Basilicata finalmente verrà spazzata via dall’arrivo di masse d’aria più fresche atlantiche.
Da giovedì infatti, è atteso un netto cambiamento delle condizioni meteo con temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, accompagnate da locale instabilità con qualche temporale e ventilazione che tenderà a disporsi dai quadranti settentrionali.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Gioevdì 23 Luglio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 19°C.
Venerdì 24 Luglio avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserena rapidamente dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.