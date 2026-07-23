Matera, Stadio XXI Settembre-Franco Salerno: procedono spediti i lavori di riqualificazione. Ecco le foto

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di riqualificazione dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno, nel pieno rispetto del cronoprogramma definito dall’Amministrazione comunale.

In particolare, sul campo di gioco è stata completata la fase di arieggiatura del terreno ed è stata avviata quella di sabbiatura.

A partire da domani prenderà il via la semina del nuovo manto erboso, un passaggio fondamentale per restituire alla città un terreno di gioco all’altezza delle esigenze sportive e delle competizioni della prossima stagione.

L’accelerazione impressa agli interventi è frutto dell’impulso dato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Nicoletti, con il costante lavoro degli assessorati ai Lavori Pubblici e allo Sport, guidati rispettivamente dagli assessori Lucia Gaudiano e Giuliano Paterino.

Dichiarano dall’Amministrazione comunale:

“Siamo soddisfatti dell’andamento del cantiere perché i lavori stanno procedendo con grande rapidità e nel pieno rispetto delle tempistiche previste. L’obiettivo resta quello di consegnare lo stadio riqualificato entro i termini prefissati, così da garantirne la piena disponibilità per l’inizio della stagione agonistica”.

Parallelamente, continuano anche gli interventi sulla Curva Sud. In questa fase è in corso la realizzazione delle travi di collegamento, un’opera che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di ammodernamento dell’impianto sportivo cittadino.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione dei lavori, affinché tutte le opere vengano completate nei tempi stabiliti, restituendo alla città uno stadio moderno, sicuro e funzionale.

Ecco le foto dei lavori.