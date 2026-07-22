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Scorsese sceglie ancora Matera: iniziate nei Sassi le riprese della docuserie “The Saints”!

22 Luglio 2026

Dopo il grande successo della seconda stagione, diventata la serie più seguita nella storia di Fox Nation, sono ufficialmente iniziate a Matera le riprese della terza stagione di the saints, la docuserie ideata e presentata da Martin Scorsese, prodotta da Lupin Film.

Ancora una volta, fa sapere l’Ufficio Cinema Comune di Matera

“la scelta è ricaduta sulla nostra città: i Rioni Sassi e il centro storico si trasformano nei set che daranno vita ai racconti di San Nicola, San Cristoforo e Sant’Agostino.

Le riprese, in corso dal 20 al 30 luglio, coinvolgono luoghi simbolo come Piazza Duomo, Via Fiorentini, Via Madonna delle Virtù e il Rione Malve.

Un ulteriore riconoscimento internazionale per Matera, che si conferma ancora una volta un set a cielo aperto capace di attrarre grandi produzioni cinematografiche mondiali, valorizzando il nostro patrimonio Unesco e la sua straordinaria capacità di raccontare epoche e storie universali.

La produzione, per motivi organizzativi e di sicurezza, ha comportato alcune modifiche alla viabilità nelle zone interessate: invitiamo cittadini e visitatori alla collaborazione e ad un pò di pazienza”.