Scorsese sceglie ancora Matera: iniziate nei Sassi le riprese della docuserie “The Saints”!

Dopo il grande successo della seconda stagione, diventata la serie più seguita nella storia di Fox Nation, sono ufficialmente iniziate a Matera le riprese della terza stagione di the saints, la docuserie ideata e presentata da Martin Scorsese, prodotta da Lupin Film.

Ancora una volta, fa sapere l’Ufficio Cinema Comune di Matera

“la scelta è ricaduta sulla nostra città: i Rioni Sassi e il centro storico si trasformano nei set che daranno vita ai racconti di San Nicola, San Cristoforo e Sant’Agostino.

Le riprese, in corso dal 20 al 30 luglio, coinvolgono luoghi simbolo come Piazza Duomo, Via Fiorentini, Via Madonna delle Virtù e il Rione Malve.

Un ulteriore riconoscimento internazionale per Matera, che si conferma ancora una volta un set a cielo aperto capace di attrarre grandi produzioni cinematografiche mondiali, valorizzando il nostro patrimonio Unesco e la sua straordinaria capacità di raccontare epoche e storie universali.

La produzione, per motivi organizzativi e di sicurezza, ha comportato alcune modifiche alla viabilità nelle zone interessate: invitiamo cittadini e visitatori alla collaborazione e ad un pò di pazienza”.