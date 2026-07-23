Truffa su fondi scuola: sequestro di 11000 euro a Matera. L’operazione della Guardia di Finanza

I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Matera hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 11 mila euro nei confronti di un direttore dei servizi amministrativi scolastici di un istituto del Materano, indagato per l’ipotesi di peculato.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda la somma ritenuta profitto del presunto reato.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Guardia di Finanza, svolte attraverso acquisizioni documentali, audizione di persone informate sui fatti e accertamenti bancari, il dirigente avrebbe prodotto documentazione falsa per ottenere indebitamente compensi e indennità, attribuendosi incarichi mai svolti all’interno dell’istituto scolastico.

In particolare, gli investigatori avrebbero riscontrato false attestazioni relative ad attività progettuali finanziate nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa, del Pnrr, del programma Erasmus e della formazione del personale scolastico sulla transizione digitale.

Contestate anche schede di attività con date e orari ritenuti fittizi e rendicontazioni non veritiere utilizzate per giustificare i pagamenti.