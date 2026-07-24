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Scanzano Jonico, addio a Cesare Salvatore: il ricordo

24 Luglio 2026

Il sindaco di Scanzano Jonico Pasquale Cariello, l’intera Amministrazione e tutta la comunità, si stringono attorno alla famiglia Carbone per la scomparsa del caro concittadino Cesare Salvatore.

Ecco quanto fanno sapere in una nota:

“Nel triste giorno della sua dipartita, vogliamo ricordare Cesare per essere stato al servizio della nostra comunità come assessore e per aver incarnato al meglio, in dieci lunghi anni, lo spirito pionieristico di chi ha dovuto costruire da zero una realtà amministrativa.

A lui vada tutta la nostra riconoscenza.

Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.