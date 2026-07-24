Scanzano Jonico, addio a Cesare Salvatore: il ricordo

Il sindaco di Scanzano Jonico Pasquale Cariello, l’intera Amministrazione e tutta la comunità, si stringono attorno alla famiglia Carbone per la scomparsa del caro concittadino Cesare Salvatore.
Ecco quanto fanno sapere in una nota:
“Nel triste giorno della sua dipartita, vogliamo ricordare Cesare per essere stato al servizio della nostra comunità come assessore e per aver incarnato al meglio, in dieci lunghi anni, lo spirito pionieristico di chi ha dovuto costruire da zero una realtà amministrativa.
A lui vada tutta la nostra riconoscenza.
Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze”.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.