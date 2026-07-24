Quasi un secolo di passioni: a Montescaglioso la storia del calcio. L’iniziativa

Mercoledì 29 luglio 2026 aprirà ufficialmente al pubblico la mostra: Dal passato al presente: “U Pallon a Mond” – dal 1928 a oggi, un’importante iniziativa storico-culturale volta a valorizzare la memoria sportiva e sociale della comunità calcistica montese.

Un viaggio emozionante nel passato che ripercorre quasi un secolo di passioni, sfide e storie, legate alle diverse società di calcio che si sono succedute a Montescaglioso.

L’evento prenderà il via alle ore 20:30 con la presentazione ufficiale presso la suggestiva cornice dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, dove saranno presenti diverse figure importanti del passato, che hanno caratterizzato la storia del calcio a Montescaglioso, assieme alle società attuali.

Subito dopo, la manifestazione si sposterà nel cuore di Corso Repubblica, all’interno di Spazio LAB, numero 19, dove la mostra fotografica rimarrà aperta e accessibile gratuitamente a cittadini, visitatori e appassionati fino all’8 agosto 2026.

Curata da Giuseppe Mianulli, appassionato di calcio locale, l’esposizione raccoglie preziosi scatti d’epoca, cimeli e cronache inedite, che raccontano l’evoluzione del gioco del calcio, nella città dell’Abbazia, dalla fondazione della prima squadra durante il ventennio fascista fino ai giorni nostri.

Più che una semplice cronistoria sportiva, “U Pallon a Mond”, aggiunge Mianulli:

“si propone come uno specchio dei mutamenti sociali e di costume del territorio, celebrando lo sport come formidabile strumento di aggregazione, identità e crescita collettiva”.

L’iniziativa, che rientra proprio nel cartellone estivo dell’estate montese 2026, è stata realizzata inoltre grazie alla preziosa collaborazione di Cosimo Bernalda, Raffaele Capobianco, Bernando Venezia, Antonello Oliva e Pasquale Di Cuia, con il patrocinio e il supporto della Pro Loco e del Comune di Montescaglioso.

Di seguito la locandina con i dettagli.