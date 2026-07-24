Meteo: su Matera caldo in calo e clima gradevole, ma durerà poco: le previsioni

L’ondata di caldo che da diversi giorni attanagliava Molise, Puglia e Basilicata finalmente è stata spazzata via dall’arrivo di masse d’aria più fresche atlantiche.

Probabile un blando peggioramento delle condizioni atmosferiche tra domenica e lunedì associato ad una perturbazione di matrice atlantica.

Seguirà un generale aumento delle temperature e ritorno a condizioni atmosferiche di stabilità a causa dell’ulteriore rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa, la cui intensità e durata saranno da approfondire nei prossimi giorni.

Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Sabato 25 Luglio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 17°C.

Domenica 26 Luglio avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 20°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.