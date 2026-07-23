Matera: “Continua l’impegno per i lavoratori, 47 stabilizzazioni all’ASM”

“La stabilizzazione di 47 lavoratori dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera rappresenta una straordinaria notizia per il nostro territorio e un segnale concreto di attenzione verso chi ogni giorno garantisce servizi essenziali ai cittadini.”

È quanto dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale UGL Matera, che esprime grande soddisfazione per il completamento del percorso che consentirà a decine di professionisti di entrare stabilmente nell’organico dell’ASM.

“Desidero rivolgere un sincero plauso all’Assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che con determinazione, equilibrio istituzionale e una visione concreta della sanità lucana sta dimostrando come il dialogo, la programmazione e la capacità amministrativa possano tradursi in risultati tangibili per i lavoratori e per le comunità.

Questa stabilizzazione non è soltanto un adempimento amministrativo, ma un investimento sul capitale umano, sulla qualità dell’assistenza sanitaria e sulla fiducia di tanti professionisti che da anni operano con competenza e spirito di servizio. Per la provincia di Matera si tratta di un passaggio strategico. Rafforzare gli organici significa garantire maggiore continuità assistenziale, migliorare l’organizzazione dei servizi e offrire risposte più efficaci ai bisogni di salute dei cittadini.

Dietro ogni contratto a tempo indeterminato – prosegue Giordano – ci sono famiglie che guardano al futuro con maggiore serenità e operatori che potranno svolgere il proprio lavoro con ancora più motivazione e senso di appartenenza.

L’UGL Matera ha sempre sostenuto che la valorizzazione del personale rappresenta il primo e più importante investimento per costruire una sanità moderna, efficiente e vicina ai cittadini.

Per questo accogliamo con favore questo importante risultato, che conferma la volontà della Regione Basilicata di rafforzare il sistema sanitario attraverso scelte responsabili e lungimiranti.

Un riconoscimento va inoltre alla Direzione Generale dell’ASM e a tutti coloro che hanno contribuito a portare a termine un percorso atteso da tempo, dimostrando senso delle istituzioni e capacità di lavorare nell’interesse della collettività.

Il nostro auspicio è che questo rappresenti soltanto l’inizio di una stagione di ulteriore crescita per la sanità materana e lucana, proseguendo nel rafforzamento degli organici, nella valorizzazione delle professionalità e nel miglioramento dei servizi sanitari su tutto il territorio regionale.

La Basilicata ha bisogno di una sanità che premi il merito, valorizzi le competenze e garantisca ai cittadini risposte sempre più efficaci.

In questa direzione l’azione dell’Assessore Latronico sta offrendo un contributo importante, concreto e apprezzabile.

Come UGL – conclude Giordano – continueremo a collaborare in maniera costruttiva affinché ogni scelta vada nella direzione della tutela dei lavoratori, del diritto alla salute e dello sviluppo dell’intero territorio della provincia di Matera e della Basilicata”.