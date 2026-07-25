“Io e il cane”, a Scanzano Jonico un evento per costruire un rapporto autentico uomo-cane

IO E IL CANE: a Scanzano Jonico, una serata per conoscersi tra specie diverse.

L’evento si terrà in piazza Aldo Moro il 27 luglio 2026.

Io e il cane è un evento nato dalla collaborazione tra l’associazione Cuori e Code a 4 Zampe ODV e l’istruttrice cinofila Gaia Quinto, specializzata in riabilitazione comportamentale con approccio cognitivo zooantropologico, per sensibilizzare la comunità sul randagismo, l’adozione responsabile e una cultura del rapporto uomo-cane fondata sull’ascolto e sulla comunicazione autentica.

La serata si articola in due momenti:

Alle 18,30 – “Imparo a stare con i cani” è il percorso pensato per i più piccoli: una storia animata, una caccia al tesoro tra gli oggetti dei protagonisti e un gioco di riconoscimento delle emozioni canine attraverso immagini e sticker.

Un modo giocoso per insegnare ai bambini a leggere il linguaggio del corpo del cane, a relazionarsi con lui nel modo corretto e, non meno importante, prevenire incidenti e aggressioni attraverso l’educazione dei bambini al corretto comportamento con i cani.

Alle 20,3 -“In Sintonia” è invece il momento dedicato alle coppie adulti-cane: attraverso un sorteggio casuale verrà assegnata ad ogni coppia una tra tre prove:

– un mini percorso di mobility,

– un approccio ludico all’acqua

– una piccola ricerca olfattiva.

Le coppie non saranno valutate sulla riuscita tecnica dell’esercizio, ma sulla qualità della relazione: sintonia, attenzione ai segnali del cane, assenza di coercizione.

Non sarà premiato ne il cane migliore, ne l’umano: il premio va alla coppia più in ascolto, non alla più “brava” (il messaggio culturale al centro di tutta la manifestazione).

Affinchè questo sia il punto di arrivo ma un punto di partenza per ogni coppia partecipante e un momento di riflessione sulla relazione con il proprio compagno cane.