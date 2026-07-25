Tragico incidente: il lucano Andrea, di soli 31 anni, ha purtroppo perso la vita

È morto così il motociclista di 31 anni originario della Basilicata che venerdì mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la statale 527 a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, strada che collega la zona della Malpensa e l’abitato di Lonate Pozzolo col ponte di Oleggio, sul Ticino, che separa Lombardia dal Piemonte.

L’allarme per i mezzi di soccorso, come fa sapere il Corriere della Sera, è scattato pochi minuti prima delle 10. Stando alle prime ricostruzioni la vittima, alla guida della sua moto, avrebbe perso improvvisamente il controllo andando a finire sul selciato contro un furgoncino che sopraggiungeva dalla corsia opposta.

La vittima è un trentunenne residente a Magnago, comune già entro i confini della città metropolitana di Milano.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso di Como ed è arrivata un’ambulanza della croce rossa italiana di Gallarate, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Il Sindaco di Latronico, Fausto De Maria, ha così commentato la tragedia che ha scosso anche l’intera comunità:

“La tragica e improvvisa scomparsa di Andrea De Stefano, a soli 31 anni, ha profondamente colpito tutta la nostra comunità.

Andrea era cresciuto anche a Latronico, conservando sempre un legame forte con il nostro paese, nel quale ritornava spesso e dove tante persone lo conoscevano e gli volevano bene.

In questo momento di dolore, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Latronico, desidero esprimere la più sincera vicinanza alla sua mamma, al suo papà, ai familiari e a tutte le persone che hanno condiviso con lui un tratto della propria vita.

Non esistono parole capaci di alleviare un dolore così grande.

Possiamo soltanto stringerci con affetto alla sua famiglia e custodire il ricordo di Andrea nei nostri cuori”.