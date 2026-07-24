Matera punta sull’innovazione: confronto tra Comune, Casa delle Tecnologie Emergenti e professionisti

Il sindaco di Matera Antonio Nicoletti e l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Sicolo hanno incontrato, nella sede della Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) di Matera, i rappresentanti di tutti gli Ordini professionali del territorio.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto finalizzato ad avviare un percorso di collaborazione tra la CTE e il sistema delle professioni, con l’obiettivo di valorizzare le numerose opportunità che il centro mette a disposizione in termini di tecnologie, macchinari, strumentazioni, competenze e know-how.

La Casa delle Tecnologie Emergenti costituisce infatti un contenitore strategico per l’innovazione e lo sviluppo del territorio, ospitando tecnologie avanzate e laboratori dedicati all’intelligenza artificiale, alla robotica, alle tecnologie quantistiche e ad altri ambiti di frontiera. Un patrimonio che può rappresentare un’importante occasione di crescita per professionisti, imprese e istituzioni.

“L’obiettivo è stimolare un proficuo rapporto di collaborazione tra Amministrazione Comunale e tessuto professionale cittadino – hanno sottolineato il sindaco Nicoletti e l’assessore Sicolo –, in una prospettiva di reciproco vantaggio.

Gli ordini devono essere consapevoli delle opportunità e del valore di poter operare in un territorio stimolante sotto il profilo della qualità urbana e storica, ma anche per la dotazione di strumenti culturali e tecnologici per migliorare le competenze e la qualità del lavoro dell’ingegno”.

L’Amministrazione comunale auspica che l’incontro rappresenti il primo passo di un percorso condiviso, capace di rafforzare il ruolo della Casa delle Tecnologie Emergenti come punto di riferimento per l’innovazione tecnologica, la formazione e la ricerca, mettendo in rete competenze e professionalità al servizio di Matera.