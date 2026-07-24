Basilicata: ultimo saluto e lutto cittadino per Michele, giovane vita spezzata troppo presto

L’Amministrazione comunale di Brindisi di Montagna, fa sapere:
“Si informa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 11 del 24/07/2026, il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 25 luglio 2026, dalle ore 16:30 e fino al termine della celebrazione delle esequie del caro Michele.
I funerali si terranno alle ore 17:30 presso la Chiesa Madre San Nicola Vescovo.
Si invitano cittadini, istituzioni ed esercenti a manifestare il proprio cordoglio, anche sospendendo le attività dalle 16:30 fino alla fine della cerimonia”.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.