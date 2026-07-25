Policoro, controlli straordinari della Polizia: multe e oltre 200 persone identificate. I dettagli

I servizi straordinari controllo del territorio disposti dal Questore, finalizzati ad accrescere i livelli di sicurezza e a prevenire fenomeni di illegalità, hanno interessato il comune di Policoro.

In particolare, in orario serale e notturno sono stati effettuati mirati controlli, con l’impiego di personale della Divisione P.A.S. della Questura di Matera, della Squadra Amministrativa del Commissariato di P.S. di Policoro, del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e della Polizia Locale di Policoro.

Nel corso dell’attività sono state controllate 201 persone, di cui 4 cittadini extracomunitari e 29 persone con precedenti di polizia, nonché 108 veicoli. Sono state, inoltre, elevate 2 sanzioni al Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi pubblici di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di vendita di alcolici, della tutela dei minori e del possesso dei prescritti titoli autorizzativi per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento. Complessivamente sono stati controllati tre esercizi pubblici.

Per una delle attività sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli enti competenti.

Parallelamente, sempre sulla fascia jonica, la Polizia Stradale di Matera ha effettuato diversi controlli. 63 le persone identificate, 40 i veicoli controllati e 42 le violazioni al Codice della Strada contestate. Nell’ambito dei suddetti controlli, un uomo è stato denunciato poiché, alla guida di una Porsche, circolava esibendo una ricevuta sostitutiva della carta di circolazione, risultata contraffatta.

L’attività di prevenzione della Polizia di Stato si è sviluppata anche attraverso l’adozione di misure di prevenzione personali.

In tale contesto, il Questore, a seguito di istruttorie condotte dalla locale Divisione Anticrimine, ha adottato complessivamente 1 Avviso Orale e 4 Fogli di via Obbligatori.

L’Avviso Orale è rivolto a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, ai quali viene formalmente intimato di mantenere una condotta conforme alla legge, mentre il Foglio di via Obbligatorio dispone il divieto di fare ritorno in un determinato comune, nei confronti di persone che, pur non residenti, siano ritenute pericolose per la sicurezza pubblica.