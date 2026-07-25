Basilicata, Miss Italia: pronta la prima finale regionale

La prima prefinalista nazionale lucana di Miss Italia 2026 sta per essere eletta.

La finale regionale di Miss Miluna, brand di gioielli storico partner del concorso, si terrà sabato 1 agosto, alle ore 20.30, in Piazza Zanardelli a Gorgoglione, borgo materano caratterizzato da stretti vicoli, case in pietra e paesaggi montuosi.

L’organizzazione è a cura della Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Gorgoglione e la collaborazione della locale Pro Loco.

Madrina sarà la lucana più famosa dell’anno Katia Buchicchio, Miss Italia in carica.

La serata, condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, volto della trasmissione Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, vedrà come ospiti Lilia Pierno, attrice comica in giro per teatri e piazze, apparsa nei film “Quo vado?” e “Sei mai stata sulla luna?”, e MadLoco, cantautore, rapper, dj e producer di talento lucano.

Ad occuparsi dell’hair style delle concorrenti saranno i saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.