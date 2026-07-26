Montescaglioso si prepara al 3° Torneo di Bocce: iscrizioni aperte. I dettagli

Montescaglioso: anche quest’anno la Villa Belvedere si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate montese.

Dal 5 al 7 agosto andrà in scena la terza edizione del Torneo di Bocce 2 vs 2, una manifestazione che negli anni è diventata un momento di sport, aggregazione e sana competizione, capace di coinvolgere giocatori di tutte le età e tantissimi appassionati.

L’evento, organizzato da Giuseppe Pietrocola, Michele Vinzi, Filippo Tafuno e Fernando Suglia, si svolgerà nella suggestiva cornice della Villa Belvedere, ormai punto di riferimento per gli amanti delle bocce a Montescaglioso.

Il torneo sarà articolato in due fasi.

La fase a gironi è in programma il 6 agosto; qualora le squadre iscritte superassero quota 16, gli incontri saranno distribuiti tra il 5 e il 7 agosto, con ogni squadra impegnata in una sola delle due giornate. La fase a eliminazione diretta si disputerà invece il 7 agosto, giornata conclusiva che decreterà i vincitori.

Le squadre saranno composte da due giocatori e la quota di iscrizione è di 10 euro a squadra.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 3 agosto.

In palio premi molto apprezzati: una grande grigliata di carne per i vincitori e un menù pizza e patatine per i secondi classificati. Inoltre, la squadra vincitrice conquisterà l’accesso alla finale del circuito dei tornei amatoriali della Federbocce Basilicata.

Come ogni anno, l’atmosfera sarà quella tipica delle serate estive montesi: pubblico numeroso, spirito di condivisione e partite emozionanti, rese ancora più spettacolari dalla formula 2 contro 2, che garantisce equilibrio e colpi di scena fino all’ultima bocciata.

Gli organizzatori rivolgono l’invito a tutta la cittadinanza, agli sportivi, alle famiglie e ai curiosi, per vivere insieme due serate all’insegna dello sport e della convivialità.

Un sentito ringraziamento va inoltre alla presidente della Federbocce Basilicata, Angela Laguardia, per il costante sostegno e la vicinanza dimostrata nei confronti dell’iniziativa e della promozione delle bocce sul territorio.

Di seguito la locandina con i dettagli.