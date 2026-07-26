Meteo: su Matera, tra nuvole e pioggia, poi torna il sole. Ecco le previsioni

Nei prossimi giorni sul Paese eguirà un generale aumento delle temperature e ritorno a condizioni atmosferiche di stabilità a causa dell’ulteriore rimonta di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Lunedì 27 Luglio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 24°C.
Martedì 28 Luglio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 22°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.