Oggi si festeggiano i Santi Anna e Gioacchino, genitori della Madonna e nonni di Gesù! Auguri a chi porta il loro nome

Tanti auguri a coloro che si chiamano Anna e Gioacchino.
Oggi, 26 Luglio, si festeggia il nome della madre e del padre di Maria.
Molti non sanno che nei testi sacri canonici i genitori di Maria non sono mai nominati.
La loro storia fu narrata per la prima volta nel Protovangelo di Giacomo e nel Vangelo dello pseudo-Matteo, per poi arricchirsi di dettagli nel corso dei secoli.
Papa Gregorio XIII decise di estendere il culto in tutta la Chiesa Cattolica nel 1584.
Oggi Anna è una delle sante più amate dai fedeli.
Auguriamo a tutti coloro che portano il nome Anna e Gioacchino un felice onomastico.