Sopralluogo sui cantieri ferroviari: Ferrandina-Matera e Grassano-Bernalda in avanzamento

Nuovo sopralluogo del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, sui cantieri ferroviari della Ferrandina-Matera e della tratta Grassano-Bernalda.

La prima rappresenta un intervento strategico da circa 525 milioni di euro destinato a rafforzare i collegamenti ferroviari della regione con la rete nazionale.

La seconda rientra nel programma di investimenti da 320 milioni di euro finalizzato alla velocizzazione della linea Battipaglia-Potenza-Taranto. Con i tecnici di RFI, FS Engineering (già Italferr) e dell’impresa esecutrice è stato verificato lo stato delle lavorazioni e si è svolto un briefing operativo sulle attività in corso e su quelle in calendario.

Nel corso della mattinata sono state approfondite le attività in corso, l’andamento delle lavorazioni e le prossime fasi previste nei diversi cantieri.

L’incontro ha consentito di effettuare una ricognizione complessiva degli interventi, considerati tra le opere infrastrutturali più rilevanti per il futuro della mobilità regionale, e di fare il punto sulle fasi realizzative attualmente in corso.

A circa due mesi dal precedente sopralluogo istituzionale, la visita ha consentito di verificare il proseguimento delle attività lungo i diversi fronti operativi.

“La Ferrandina-Matera – ha detto Pepe – non è soltanto un’opera ferroviaria. È un’opera che contribuisce a ridisegnare le opportunità di collegamento della Basilicata, rafforzandone l’accessibilità e la capacità di dialogare con le grandi reti di trasporto del Paese.

La Grassano-Bernalda, a sua volta, rappresenta un segno di sviluppo infrastrutturale che ci deve connettere a una mobilità moderna ed efficiente. Osservare da vicino l’avanzamento dei lavori consente di cogliere la dimensione concreta di un investimento che inciderà sulla competitività del territorio e sulla qualità della mobilità per cittadini, lavoratori e turisti”.

Particolare attenzione è stata dedicata ai tratti finanziati attraverso le risorse del PNRR, per i quali i tecnici hanno riferito che le lavorazioni procedono in coerenza con le tempistiche previste dai cronoprogrammi.

Pertanto, ha detto Pepe, “sono felice di comunicare che portiamo a casa tutti gli obiettivi del PNRR”.

Nel corso del sopralluogo sono stati illustrati gli interventi già realizzati e le attività previste nelle prossime fasi operative, con particolare attenzione agli aspetti tecnici e funzionali delle opere. Il confronto con i responsabili delle attività ha consentito di approfondire le principali lavorazioni in corso e di condividerne un aggiornamento complessivo.

La linea Ferrandina-Matera rappresenta uno dei più importanti investimenti ferroviari attualmente in corso nel Mezzogiorno e costituisce un tassello strategico nel quadro del potenziamento infrastrutturale della Basilicata.

Parallelamente, gli interventi sulla tratta Grassano-Bernalda contribuiranno ad aumentare l’efficienza e le prestazioni della direttrice Battipaglia-Potenza-Taranto, migliorando l’integrazione della rete ferroviaria regionale con i principali collegamenti nazionali.

Nel corso della visita è stata inoltre ribadita l’importanza del confronto costante tra istituzioni, strutture tecniche e soggetti attuatori, quale elemento essenziale per accompagnare la realizzazione di opere complesse e di grande rilevanza per il territorio.

“Le infrastrutture producono valore quando riescono a ridurre le distanze, creare connessioni e generare nuove possibilità di sviluppo. È la direzione in cui vanno questi interventi.

Per la Regione è fondamentale seguire con attenzione ogni fase del percorso realizzativo, mantenendo un dialogo continuo con tutti i soggetti coinvolti e accompagnando opere che rappresentano alcune delle più significative sfide della Basilicata contemporanea”, ha concluso Pepe.