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Tursi: “Vogliamo un paese più pulito, più verde e più vivibile”. Questo l’incontro

26 Luglio 2026

Seconda Giornata di sensibilizzazione ambientale: incontro con i cittadini a Tursi.

Appuntamento il 29 luglio 2026, alle ore 20:30, presso Piazzetta Amedeo di Savoia.

L’Amministrazione Comunale invita tutte le famiglie ad un confronto aperto sulla tutela del nostro territorio:

Vogliamo un paese più pulito, più verde e più vivibile.

Parleremo di cosa funziona, cosa migliorare e cosa possiamo fare insieme.

E mentre i grandi parlano… per i bambini ci sarà un laboratorio creativo!

Evento organizzato in collaborazione con Legambiente (Circoli di Avigliano e Policoro), ACS Tursi, Favolandia e Non solo 58″.

Di seguito la locandina con i dettagli.