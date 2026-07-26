Tursi: “Vogliamo un paese più pulito, più verde e più vivibile”. Questo l’incontro

Seconda Giornata di sensibilizzazione ambientale: incontro con i cittadini a Tursi.
Appuntamento il 29 luglio 2026, alle ore 20:30, presso Piazzetta Amedeo di Savoia.
L’Amministrazione Comunale invita tutte le famiglie ad un confronto aperto sulla tutela del nostro territorio:
“Vogliamo un paese più pulito, più verde e più vivibile.
Parleremo di cosa funziona, cosa migliorare e cosa possiamo fare insieme.
E mentre i grandi parlano… per i bambini ci sarà un laboratorio creativo!
Evento organizzato in collaborazione con Legambiente (Circoli di Avigliano e Policoro), ACS Tursi, Favolandia e Non solo 58″.
Di seguito la locandina con i dettagli.