Miss Italia: la bellissima Caterina del materano vince la prima selezione della Basilicata a Scanzano Jonico. Complimenti!

È ripartita anche in Basilicata la ricerca della ragazza che possa meglio rappresentare la bellezza italica.

La prima selezione di Miss Italia in terra lucana, dedicata allo storico brand di gioielli Miluna, si è tenuta sabato 25 luglio in Piazza Gramsci a Scanzano Jonico, borgo definito “la California del Sud”, particolarmente apprezzato per le ampie spiagge dorate.

La giuria presieduta dall’Assessore allo Spettacolo del comune jonico Enza Natale ha emesso il suo verdetto: prima classificata nella selezione è stata Caterina Porsia, 20enne di Grottole, studentessa di Chimica e tecnologie farmaceutiche, premiata dal Sindaco Pasquale Cariello.

L’organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Scanzano Jonico e in collaborazione con la locale Pro Loco.

La selezione ha avuto come madrina Katia Buchicchio, Miss Italia in carica e prima lucana ad indossare la corona dello storico concorso della famiglia Mirigliani.

La serata è stata condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, volto della trasmissione Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, mentre è stata ospite la coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello.

Ad occuparsi dell’hair style delle concorrenti sono stati i saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Atelier Miss and Lady by Giulio Lovero.