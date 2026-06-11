Basentana: auto in fiamme!

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 10 Giugno, un’auto ha preso fuoco.
L’accaduto è avvenitu sulla Basentana nel tratto tra lo scalo di Salandra e lo Scalo di Ferrandina, in direzione Metaponto
Intervenuti i Vigili del Fuoco e Polizia stradale.
Nella tarda serata di ieri, mercoledì 10 Giugno, un’auto ha preso fuoco.
L’accaduto è avvenitu sulla Basentana nel tratto tra lo scalo di Salandra e lo Scalo di Ferrandina, in direzione Metaponto
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