Basilicata: brutta disavventura per una famiglia! L’intervento del Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata nel pomeriggio di ieri a Bosco Magnano, nel territorio del Parco Nazionale del Pollino.

La squadra, in turno durante il servizio di Guardia attiva nel territorio dell’area protetta, è stata allertata alle ore 16.00 dal tecnico di centrale GeoresQ, che ha segnalato la presenza di una famiglia di origini siciliane composta da tre persone che, durante il rientro da un’escursione, aveva perso l’orientamento e smarrito il sentiero.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno immediatamente contattato la famiglia, verificando le condizioni di salute. La famiglia era in buone condizioni e non necessitava di assistenza sanitaria.

Dopo aver acquisito la posizione precisa tramite telefono, è stato chiesto agli escursionisti di non muoversi e di attendere l’arrivo dei soccorritori.

Raggiunti dagli operatori, i tre sono stati accompagnati e hanno poi fatto rientro autonomamente, insieme ai soccorritori, fino alle proprie auto.