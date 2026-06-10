Scanzano Jonico: “Per Giuseppe – Radici forti, Cuore grande”. L’iniziativa in suo onore

Si intitola “Per Giuseppe – Radici forti, Cuore grande” l’evento organizzato dall’Associazione A.S.D Basileus e patrocinato dal Comune di Scanzano Jonico, in memoria del compianto cittadino scanzanese Giuseppe Stamerra, che si svolgerà questa sera a partire dalle ore 18.30 nel parco “Città dei Ragazzi”.

Dichiara l’assessore Vincenza Natale, con delega all’associazionismo:

“Ricordare Giuseppe proprio oggi, in occasione del suo compleanno, alla presenza della sua famiglia e dei suoi cari, vuole essere un modo per dichiarare pubblicamente che noi amministratori insieme con tutta la cittadinanza, non abbiamo mai dimenticato né vogliamo dimenticare il nostro caro Giuseppe quando l’associazione Basileus ci ha proposto di ricordarlo e omaggiarlo con la piantumazione di un albero di ulivo ed una targa commemorativa, con tutta l’Amministrazione ci siamo attivati affinché l’evento avesse luogo accogliendo la proposta di farlo proprio nel parco “Città dei ragazzi” perché Giuseppe era fonte di gioia inesauribile, altruismo e umanità contagiosi ed era capace di diffondere luce con il suo sorriso, proprio come un bambino quando gioca in un parco”.

Con queste parole l’Assessore Natale ricorda quanto Giuseppe Stamerra, scomparso prematuramente lo scorso anno, sia diventato un simbolo per la città di Scanzano Jonico:

“Quello di stasera vuole essere più di una commemorazione, lo definirei un Inno alla vita, perché Giuseppe ci ha insegnato quanto, questa, sia importante.

Voglio ringraziare l’Associazione Basileus ed infine invito tutti i cittadini di Scanzano a partecipare, perché sono sicura che Giuseppe avrebbe voluto tutti con sé”.

Di seguito la locandina con i dettagli.