Matera capitale del ciclismo nazionale: questo l’evento in programma

“Il 5 e 6 settembre Matera ospiterà la riunione del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana, con la quale l’Agenzia di promozione territoriale ha sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede un ventaglio di attività che verranno presentate nelle prossime settimane.
“Lo rende noto l’Apt a margine di un incontro avvenuto stamattina tra il Direttore generale dell’agenzia, Margherita Sarli, il segretario generale della FCI, Marcello Tolu e il vicepresidente federale, Carmine Acquasanta.
Ha dichiarato il Dg Apt, Margherita Sarli:
“La collaborazione con la Federazione è anzitutto d’intenti inoltre, nell’incontro odierno abbiamo condiviso la volontà di lavorare ad ulteriori iniziative di pregio nazionale, proprio in occasione del Consiglio Federale di settembre.
Matera sarà un palcoscenico ideale“.
Commenta il Presidente della Regione, Vito Bardi:
“C’è una crescente attenzione nazionale verso la nostra regione legata ad eventi come questo.
Il ciclismo rappresenta un modo autentico di vivere e scoprire i territori, e la Basilicata, può essere sempre più protagonista nei grandi appuntamenti sportivi italiani.
Continuiamo a investire nello sport come leva di promozione, benessere e sviluppo, convinti che appuntamenti come questo contribuiscano a rafforzare il posizionamento della Basilicata sulla scena nazionale.”