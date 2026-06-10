La Polizia di Stato di Matera ricorda Giovanni Saponara, “vittima del dovere”. La cerimonia

Si è tenuta questa mattina nel cimitero di Salandra la cerimonia di commemorazione, con la deposizione di una corona di alloro sulla sua tomba, del Brigadiere del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza Giovanni Saponara, “vittima del dovere” e medaglia d’oro al valor civile alla memoria.

Sono trascorsi 50 anni dalla sua morte, avvenuta a Genova nel 1976 ad opera di un commando terroristico delle Brigate Rosse, mentre espletava il servizio di scorta al Procuratore Generale della Repubblica di quella città, Francesco Coco.

Alla cerimonia hanno partecipato il Vicario del Questore Stefania Grasso, il Sindaco di Salandra Antonietta Zaccaro, il figlio del compianto Brigadiere Angelo, una rappresentanza dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato), oltre a diversi cittadini.

Durante la commemorazione si è tenuto un momento di preghiera officiato dal Cappellano della Polizia di Stato don Giuseppe Tarasco.

Al nome di Giovanni Saponara, che ha immolato la vita per il servizio, è intitolata la Sezione della Polizia Stradale di Matera e la locale sezione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.