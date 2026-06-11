I Gemelli DiVersi arrivano in Basilicata per un grande concerto a ingresso libero. Ecco quando

Dopo aver fatto cantare e emozionare milioni di persone, i Gemelli DiVersi arrivano a Sant’Antonio Casalini di Bella (PZ) per un grande concerto a ingresso libero in programma sabato 13 giugno.

Un viaggio musicale attraverso oltre venticinque anni di successi, tra hit diventate iconiche e canzoni che continuano ancora oggi a essere la colonna sonora di intere generazioni.

Sul palco non mancheranno i grandi successi che hanno reso i Gemelli DiVersi un fenomeno musicale a partire dagli anni Duemila.

Da “Mary” a “Un attimo ancora”, passando per “Fotoricordo” e tante altre canzoni che ancora oggi continuano ad essere cantate da migliaia di persone.

Nati a Milano alla fine degli anni Novanta, i Gemelli DiVersi hanno rappresentato una delle realtà più innovative della scena pop-rap italiana.

Il loro album omonimo del 1998 e il successivo successo di “Un attimo ancora” hanno aperto la strada a una lunga serie di hit che li hanno portati sui palchi di tutta Italia, ottenendo numerosi riconoscimenti e importanti risultati discografici.

INIZIO ORE 22:00.

Di seguito la locandina con i dettagli.