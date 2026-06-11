Matera: dopo le violenze, seguiva ossessivamente l’ex compagna anche in altre regioni! Intervenuta la Polizia

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto un uomo, originario di Rimini, ritenuto responsabile di reiterati episodi di stalking ai danni della ex compagna.

La vittima, residente nel materano, ha formalizzato una denuncia dopo mesi di vessazioni e pedinamenti sistematici.

Nonostante la fine della relazione, sancita anche da un precedente episodio di violenza fisica già noto alle autorità, l’uomo aveva instaurato un clima di grave intimidazione.

Il soggetto seguiva, infatti, ossessivamente la donna presso eventi privati e persino durante i suoi spostamenti in altre regioni, arrivando a monitorarne costantemente i movimenti.

La situazione è precipitata nella giornata del 1° giugno u.s., quando la donna, sorpresa e filmata a sua insaputa dall’uomo in un locale pubblico, è stata nuovamente avvicinata e minacciata in modo esplicito.

Il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di PS di Policoro, allertati da un familiare della vittima, ha permesso di bloccare l’aggressore, che è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività investigativa ha messo in luce una condotta ossessiva che aveva costretto la vittima a modificare drasticamente le proprie abitudini di vita per timore della propria incolumità e di quella dei propri figli.

L’uomo, su disposizione dell’A.G., è stato associato alla locale Casa Circondariale.