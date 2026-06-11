Matera: si rafforza il sostegno ai pazienti oncologici e la promozione della prevenzione. I dettagli

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera e l’associazione di volontariato “Una stanza per un sorriso” hanno sottoscritto una convenzione volta a sostenere i pazienti oncologici e a promuovere iniziative di prevenzione sul territorio.

L’accordo prevede una collaborazione strutturata che consentirà all’associazione di garantire una presenza costante accanto ai malati durante il periodo di degenza, offrendo ascolto, vicinanza umana, dialogo e supporto emotivo per contribuire ad alleviare la sofferenza, contrastare l’isolamento e rendere più sereno il percorso di cura.

Dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Questa convenzione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra sanità pubblica e volontariato per offrire risposte sempre più complete ai bisogni delle persone fragili.

Accanto alle cure mediche, è fondamentale garantire vicinanza, ascolto e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.

Al tempo stesso, investire nella prevenzione significa costruire una comunità più consapevole e attenta alla tutela della salute”.

Particolare attenzione sarà rivolta alle attività di prevenzione oncologica attraverso il progetto “Il camper della prevenzione itinerante”, che porterà direttamente sul territorio servizi di screening, esami diagnostici e consulenze specialistiche, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione, sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici e favorire la diagnosi precoce delle patologie oncologiche.

La convenzione prevede, inoltre, iniziative di solidarietà a sostegno delle pazienti oncologiche, tra cui la raccolta di capelli destinati alla realizzazione di parrucche da donare gratuitamente a coloro che affrontano i trattamenti terapeutici, contribuendo così al loro benessere psicologico e al miglioramento della qualità della vita durante il percorso di cura.

Dichiara Rosanna Galantucci, presidente di Una Stanza per un Sorriso:

“È motivo di grande orgoglio per la nostra associazione essere a fianco dell’ASM in un percorso che mette al centro la salute e il benessere delle donne lucane.

Con questa convenzione rafforziamo il nostro impegno nel sostegno delle pazienti oncologiche e delle loro famiglie, offrendo vicinanza e servizi concreti.

Al tempo stesso, vogliamo diffondere la cultura della prevenzione con un’attenzione particolare rivolta ai giovani, ai quali parleremo di corretti stili di vita e della diagnosi precoce”.